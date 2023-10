Call of Duty Warzone Mobile, il 2024 è tutto di CoD: oltre 45 milioni di pre-registrazioni

Non molte settimane fa è giunta in via ufficiale la notizia del rinvio dell'FPS gratis Call of Duty Warzone Mobile al 2024, in un periodo non meglio precisato dell'anno. Si attende con trepidante attesa di poter scendere ancora una volta sul campo di battaglia, mentre CoD Warzone Mobile raggiunge numeri da capogiro.

All'interno del post celebrativo realizzato da Activision per il 20esimo anniversario della serie sparatutto più amata dai videogiocatori, la software house ha comunicato un'informazione alquanto interessante per il prossimo FPS gratis su Mobile: Call of Duty Warzone Mobile è ufficialmente a quota 45 milioni di pre-registrazioni. Il risultato ottenuto, già superato ma pur sempre vicino al suddetto numero, non fa altro che alimentare le attese sul progetto in questione, prossimamente in arrivo con una grande ondata di contenuti e di giocatori intenti a primeggiare sul campo di battaglia.

"Pochi mesi dopo, nella primavera del 2024, preparatevi a unirvi agli oltre 45 milioni di fan che hanno già pre-registrato Call of Duty Warzone Mobile e preparate la vostra squadra a lanciarsi in due mappe Battle Royale accuratamente ricreate - Verdansks e Rebirth Island -". Volete saperne di più sul prossimo capitolo dell'iconica serie di Call of Duty? Ecco le mappe dell'FPS gratis per Android e iOS Call of Duty Warzone Mobile presentate in video nelle scorse settimane.