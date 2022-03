Call of Duty Warzone Mobile: Activision svela il nuovo battle royale gratis

Dalle colonne del blog ufficiale della serie di Call of Duty, i rappresentanti di Activision confermano che il colosso videoludico statunitense è attualmente impegnato nello sviluppo della versione Mobile di Call of Duty Warzone, uno sparatutto battle royale che sarà disponibile su iOS e Android nei prossimi mesi.

Come da tradizione per Activision, i lavori sulla trasposizione per sistemi iOS e Android di questo nuovo videogioco della saga FPS di Call of Duty coinvolgono molteplici sussidiarie della compagnia: tra queste, vengono citati gli studi Solid State, Beenox, Digital Legends e Demonware, ai quali si aggiungeranno diversi altri team di supporto.

Nell'annunciare l'inizio dei lavori su COD Warzone Mobile, i vertici di Activision Blizzard riferiscono che si tratterà di "un'esperienza mobile tripla A che porterà con sé l'azione emozionante, fluida e su larga scala di Call of Duty Warzone".

L'ufficializzazione dello sviluppo della versione per tablet e smartphone iOS e Android di COD Warzone s'accompagna all'apertura di numerose posizioni lavorative in ruoli chiave come il design, il comparto artistico, il netcode e, logicamente, il marketing. Rimaniamo perciò in attesa di ammirare le primissime scene di gameplay di Call of Duty Warzone Mobile e di conoscerne le tempistiche di lancio indicative, come pure le specifiche minime dei dispositivi iOS e Android supportati.