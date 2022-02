Call of Duty Warzone Mobile in arrivo nel 2022? Tom Henderson ne è sicuro

Giornata molto movimentata per i fan dell'iconico franchise bellico di Activision: COD Modern Warfare 2 e Warzone 2 sono stati confermati e sono sotto la supervisione di Infinity Ward. Il nuovo episodio principale arriverà nel corso del 2022, ma deve ancora essere mostrato ufficialmente dagli sviluppatori.

Nonostante ciò, si tratta di importanti conferme per il futuro del brand, e le novità potrebbero non essere ancora finite. Stando al noto insider Tom Henderson, infatti, oltre a Modern Warfare 2 e Warzone 2, più il già sicuro episodio principale del 2023, un'ulteriore esperienza targata Call of Duty dovrebbe fare presto la sua comparsa, e si tratterebbe di Call of Duty Warzone Mobile. "Il quarto gioco di Call of Duty a cui mi sto riferendo è Call of Duty Warzone Mobile", afferma Henderson su Twitter, specificando però che al momento sul progetto "non si sa molto, se non che la sua uscita è prevista per quest'anno".

Non ci sono quindi dettagli più precisi e non è quindi chiaro se l'ipotizzato COD Warzone Mobile sia un titolo inedito o una conversione del Warzone che tutti conosciamo. Ma se davvero esiste e la sua uscita è attesa già per il 2022, non è da escludere che Activision ne parli già nei prossimi mesi. Aspettando di scoprire ulteriori dettagli sul futuro del franchise, la compagnia ha anche spiegato perché non c'è il FOV slider in COD Warzone per PlayStation e Xbox.