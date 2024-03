Call of Duty Warzone Mobile in azione su iPhone 15 Pro, aspettando il lancio

Manca ormai pochissimo all'uscita di Call of Duty Warzone Mobile, disponibile su App Store e Google Play a partire dal 21 marzo 2024. e per ingannare gli ultimi giorni di attesa arriva un lungo video-gameplay tutto incentrato sulla nuova produzione mobile di Activision.

IGN USA ha pubblicato un filmato con ben 19 minuti di gameplay tratti da Call of Duty Warzone Mobile giocato su un iPhone 15 Pro, permettendoci così di dare uno sguardo più ravvicinato a ciò che la nuova iterazione mobile di Call of Duty ha da offrire ai fan. Oltre a replicare il frenetico gameplay già offerto dalle versioni PC e console di COD Warzone, la versione per sistemi mobile si presenta con un comparto tecnico piuttosto simile a quanto già offerto dal precedente Call of Duty Mobile pubblicato nel 2019.

Dopo l'enorme successo ottenuto sulle altre piattaforme, COD Warzone si prepara ad espandere la propria popolarità con lo sbarco su sistemi iOS e Android, in attesa di scoprire come si rivelerà la versione completa e definitiva in arrivo il prossimo 21 marzo. Negli ultimi mesi del 2023 COD Warzone Mobile superò le 45 milioni di registrazioni, dunque sembrano esserci tutte le carte in regola per un lancio esplosivo della nuova versione del celebre battle royale.

