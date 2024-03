Call of Duty Warzone Mobile: come attivare il cross-progression su Android e iPhone

Con quasi un giorno d'anticipo, Call of Duty Warzone Mobile è arrivato anche in Europa (Italia compresa) e permette ai giocatori di fare ritorno a Verdansk in maniera gratuita. A tal proposito, scopriamo come fare per attivare il cross-progression, così da utilizzare tutte le skin e gli altri oggetti sbloccati su PC e console.

Innanzitutto occorre installare il gioco e, per questo, vi rimandiamo alla nostra guida su come scaricare Call of Duty Warzone Mobile gratis su iPhone e Android. Una volta completato questo processo, non vi resta che avviare l'applicazione sul vostro dispositivo e attendere che il download di tutti i file giunga al termine. Vi sconsigliamo di giocare con le texture in streaming, poiché rischiereste di avere problemi di fluidità e anche bug visivi. Al termine di questa fase, vi ritroverete di fronte ad una schermata con al centro un grosso tasto giallo con su scritto 'Gioca': ignoratelo. Dovete infatti cliccare sul piccolo tasto grigio sul lato sinistro dello schermo, quello che riporta la scritta 'Accedi'. Vi verrà quindi chiesto di eseguire l'accesso al vostro account Call of Duty.

In questo caso potete procedere in due modi diversi. Se avete un account già predisposto al cross-progression e al quale avete collegato tutte le piattaforme in vostro possesso (Steam, PlayStation, Xbox e Battle.net), allora potete fare direttamente il login con l'account Call of Duty. Se invece non avete un profilo e giocate a Warzone solo su una piattaforma, potete eseguire l'accesso con il vostro account PC, PlayStation o Xbox cliccando sull'apposito tasto in fase di login. Chi non ha ancora un account unico per tutte le piattaforme, può recuperare in pochi minuti: basta accedere al sito ufficiale, recarsi nella sezione 'Account collegati' ed eseguire il login alle varie piattaforme. Si tratta di un'operazione conveniente, poiché permette di giocare ovunque con lo stesso profilo.

Completato l'accesso, il vostro account Google/Apple verrà associato a quello Call of Duty, così che tutti i contenuti sbloccati sulle altre piattaforme diventino disponibili anche su mobile e viceversa. Sappiate inoltre che i giochi condividono il Battle Pass, quindi potete accumulare esperienza dove preferite.

Avete letto la guida su come sbloccare Ghost dorato e le altre ricompense gratis di Call of Duty Warzone Mobile Day Zero?

Su CRISIS CORE – FINAL FANTASY VII – REUNION è uno dei più venduti di oggi.