Call of Duty Warzone Mobile quanto consuma? Come risparmiare batteria e connessione dati

Come abbiamo segnalato anche nella nostra recensione di Call of Duty Warzone Mobile, il nuovo titolo Activision è la trasposizione perfetta della versione domestica del free to play, ma soffre di alcuni importanti problemi di ottimizzazione. Scopriamo come fare per provare ad aggirarli.

Come ridurre il consumo di batteria

A prescindere dal dispositivo in vostro possesso, Call of Duty Warzone Mobile ha un impatto notevole sulla batteria e con una sola partita può arrivare a ridurre la percentuale di carica anche del 10%. È bene precisare che non si possono fare miracoli ed il consumo di batteria dello sparatutto gratuito sarà sempre elevato, tuttavia è possibile provare a ridurre l'energia utilizzata dal titolo tramite alcune impostazioni. L'opzione più importante, che si può raggiungere dalla scheda Grafica del menu delle impostazioni, è Ottimizzazione delle prestazioni, che andrebbe impostata su Batteria. Sappiate però che anche Qualità grafica e Limite massimo FPS influiscono sull'autonomia del telefono/tablet: certo, avrete un'esperienza di gioco meno fluida e piacevole alla vista, ma la batteria ne risentirà di meno.

Come risparmiare connessione dati

Se invece siete soliti giocare a Call of Duty Warzone Mobile mentre il dispositivo non è connesso tramite Wi-Fi ma utilizza una connessione a consumo, sarebbe preferibile innanzitutto scaricare tutti i pacchetti necessari dall'apposita voce dei menu delle impostazioni, così che non dobbiate scaricare alcunché giocando le varie modalità. In aggiunta, vi consigliamo di visitare la scheda Grafica delle impostazioni e impostare su No la voce Consente lo streaming di elementi in alta risoluzione con piani dati mobile, così da evitare qualsiasi download di texture ed altri elementi di gioco quando il dispositivo non è connesso ad una rete Wi-Fi.

