Call of Duty Warzone Mobile è disponibile a sorpresa, ma non in tutto il mondo

Sebbene la data d'uscita ufficiale di Call of Duty Warzone Mobile sia fissata al prossimo anno, sembrerebbe che alcuni fortunati videogiocatori possano già tuffarsi nella versione portatile di Verdansk grazie alla pubblicazione anticipata del battle royale gratis.

Nel corso delle ultime ore, infatti, Call of Duty Warzone Mobile è disponibile al download per i soli utenti residenti nel territorio australiano. Per il momento il gioco è stato pubblicato esclusivamente sul Google Play Store ed è quindi compatibile solo con i dispositivi Android, ma nei prossimi giorni dovrebbe fare il proprio debutto anche sull'App Store, così da consentire anche ai videogiocatori australiani in possesso di iPhone o iPad di giocare il free to play.

Purtroppo non si conoscono ancora i dettagli specifici dei contenuti di gioco, ma come potete immaginare non manca molto prima che gli utenti prendano d'assalto i server australiani per testare il titolo e svelarne ogni segreto. Nel frattempo, vi ricordiamo che Call of Duty Warzone Mobile includerà anche il multiplayer classico e proprio di recente è stata confermata la presenza della mappa Shoot House, una delle più popolari.

Avete già dato un'occhiata all'elenco delle ricompense gratis che si possono sbloccare con la pre-registrazione di Call of Duty Warzone Mobile?