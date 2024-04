Call of Duty Warzone Mobile: c'è una Tokyo in guerra nell'esilarante spot giapponese

Seguendo quella che è ormai una tradizione per le edizioni orientali dei videogiochi, anche Call of Duty Warzone Mobile ha il suo folle trailer di lancio giapponese.

Il filmato in questione, interamente in live action, vede le strade di Tokyo trasformarsi in un campo di battaglia in cui 120 persone (ossia l'equivalente del numero massimo di giocatori che possono prendere parte ad un match delle modalità battle royale) si sfidano a colpi di arma da fuoco invisibile. Il trailer ha una durata di circa un minuto e per tutto il tempo possiamo vedere personaggi fuori di testa che si esibiscono in azioni militari e non solo. Il momento più esilarante è forse quello che si può trovare a metà trailer, quando un uomo in mutande spunta da un tetto e inizia a far fuoco sugli altri 'giocatori', per poi essere eliminato in modo molto buffo.

Ovviamente lo scontro procede anche dopo l'eliminazione di questo irriverente personaggio, visto che il match tra le strade della città va avanti fino a quando non ne resta in piedi soltanto uno, proprio come nello sparatutto Activision.

La pubblicazione di questo bizzarro filmato serve a ricordare agli utenti nipponici che Call of Duty Warzone Mobile è disponibile da poche ore anche in Giappone, così che anche gli utenti orientali possano sfidarsi attraverso l'app per smartphone. Vi ricordiamo infatti che il gioco è disponibile al download gratis sia su iPhone/iPad (App Store) che su Android (Google Play Store).

Per saperne di più sul gameplay, sull'ottimizzazione e sui contenuti del free to play, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty Warzone Mobile.

Non dimenticate inoltre di sfruttare i progressi condivisi tra la versione casalinga e quella mobile del gioco seguendo la guida su come attivare il cross-progression di Call of Duty Warzone Mobile su Android e iPhone.

