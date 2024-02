Call of Duty Warzone Mobile: l'FPS gratis ha una data d'uscita, manca davvero poco

L'attesa è finalmente giunta al termine e, dopo una serie di rinvii, Call of Duty Warzone Mobile ha una data d'uscita sugli store digitali di Apple e Google.

Nel corso della serata, infatti, Activision ha deciso di annunciare ufficialmente il giorno nel quale lo sparatutto free to play verrà pubblicato. I giocatori di tutto il mondo potranno giocare il nuovo Call of Duty Warzone Mobile a partire dal prossimo 21 marzo 2024, giorno in cui sarà possibile scaricarlo su App Store e Google Play Store.

Al lancio, la modalità battle royale supporterà due diverse mappe, ossia Verdansk (la primissima mappa di COD Warzone) e Rebirth Island, perfetta per chi vuole dedicarsi a modalità con rientro come Malloppo. Ad affiancare le modalità classiche di Warzone troveremo anche la componente multiplayer classica, che vedrà la presenza di mappe iconiche come Shipment e Shoot House.

A prescindere dalla modalità di gioco scelta, tutti i progressi ottenuti nel gioco mobile saranno condivisi con quelli della versione PC/console del gioco: in sostanza, potrete ottenere livelli del Battle Pass di Modern Warfare 3 e Warzone anche giocando a COD Warzone Mobile.

Activision ha inoltre confermato che sono state ufficialmente superate le 50 milioni di pre-registrazioni e, come promesso, tutti i giocatori potranno ottenere senza costi aggiuntivi i seguenti oggetti in game:

La Skin dell'operatore Ghost 'Condemned'

I progetti d’arma dell’M4 'Archfiend' e dell’X12 'Prince of Hell'

L'adesivo 'Foes Flame'

L'emblema 'Famiglio oscuro'

Se anche voi siete interessati a ricevere questi elementi cosmetici e i progetti, che saranno utilizzabili anche in MW3 e Warzone, sappiate che per ottenerli è sufficiente registrarsi sul sito ufficiale.