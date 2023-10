Call of Duty Warzone Mobile: l'FPS gratis per iPhone e Android è stato rinviato al 2024

Nel corso del Call of Duty Next si è parlato anche di Warzone Mobile, l'atteso capitolo per dispositivi portatili del celebre battle royale gratuito. In occasione dell'evento, Activision ha finalmente svelato il periodo in cui si potrà iniziare a giocare su iPhone, iPad e Android.

Tra i vari annunci fatti nel corso di COD Next, che è stato anche il palco del reveal ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 3 Zombies, troviamo anche la finestra di lancio di Warzone Mobile, che non arriverà entro l'anno come previsto inizialmente. Il gioco, che si potrà scaricare in maniera totalmente gratuita, sarà infatti disponibile nel corso della primavera 2024. L'applicazione verrà distribuita su App Store per i possessori di un dispositivo Apple (iPad e iPhone) e Google Play Store per chi possiede invece uno smartphone o un tablet Android.

Ecco di seguito i link per procedere con la pre-registrazione, così da avviare il download automaticamente al lancio:

È stato inoltre confermato che il titolo mobile sarà perfettamente integrato con Warzone 2.0 e Modern Warfare 3, dal momento che condividerà lo stesso Battle Pass e permetterà ai giocatori di accumulare esperienza anche su cellulari per sbloccare skin, armi e altri contenuti.