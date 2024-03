Call of Duty Warzone Mobile si può giocare anche su PC o solo su mobile?

Da poche ore è ufficialmente disponibile Call of Duty Warzone Mobile, il nuovo free to play per dispositivi Android e iOS. Ma è possibile giocare anche su PC?

Purtroppo la risposta è no, poiché Call of Duty Warzone Mobile è disponibile al download esclusivamente su smartphone e tablet che hanno installati i sistemi operativi Google o Apple. Non vi è alcun modo di giocare su dispositivi diversi, tant'è che nemmeno l'App Store per MacOS permette di accedere all'applicazione, a differenza di quanto avviene con molti altri giochi mobile. Si tratta quindi di una scelta ben precisa da parte di Activision, che non vuole farsi concorrenza da sola e non vuole che l'utenza PC giochi alla versione mobile del battle royale, ignorando quella 'classica'.

Qualcuno potrebbe affermare che il gioco sia compatibile con il PC tramite i noti emulatori del sistema operativo Android, ma vi sconsigliamo di giocare il titolo Activision in questo modo. Come tutti i giochi mobile, anche Call of Duty Warzone Mobile è compatibile con questi software, ma sarebbe preferibile non approfittarne. Il motivo per cui suggeriamo di non giocare COD Warzone Mobile tramite emulatori PC è semplice: giocare con mouse e tastiera garantisce un vantaggio rispetto ad altri utenti, quindi non possiamo escludere che in futuro l'azienda decida di prendere provvedimenti nei confronti di questi giocatori. Visto che Call of Duty Warzone Mobile supporta il cross-progression, un eventuale ban metterebbe a repentaglio il vostro account, impedendovi di accedere a tutti i contenuti che avete sbloccato negli anni anche su PC e console. Insomma, non vale la pena rischiare.

In attesa di scoprire se in futuro arriverà anche una versione nativa per PC come accaduto con Diablo Immortal, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare Ghost dorato e le altre ricompense gratis in Call of Duty Warzone Mobile Day Zero.

