Call of Duty Warzone Mobile gratis su iPhone e Android: come scaricarlo e requisiti minimi

Restano solo poche ore d'attesa all'approdo di Call of Duty Warzone Mobile sui principali store per smartphone e tablet. Scopriamo come fare per installare l'applicazione e quali sono i dispositivi supportati ufficialmente.

Come scaricare COD Warzone Mobile

Come ben saprete, Call of Duty Warzone Mobile è un free to play con microtransazioni e, in quanto tale, può essere scaricato in maniera totalmente gratuita da qualsiasi giocatore in possesso di un dispositivo Android o iOS (Apple).

Per poter scaricare l'applicazione gratuitamente, non occorre fare altro che cercarla sugli store digitali dei due brand e procedere con il download. Nel caso in cui l'app non fosse ancora disponibile, basterà eseguire la pre-registrazione: in questo modo il gioco verrà automaticamente scaricato al momento del lancio.

Ecco di seguito i link per scaricare COD Warzone Mobile su Android e iOS:

Requisiti minimi

Come tutti i giochi mobile più recenti, anche Call of Duty Warzone richiede uno smartphone o un tablet non obsoleto per poter giocare in maniera fluida. Pur non avendo pubblicato un elenco dei dispositivi compatibili col gioco, Activision ha svelato l'hardware che deve montare il vostro telefono affinché l'app possa partire.

Qui sotto trovate i requisiti di sistema minimi di COD Warzone Mobile:

Android: Adreno 618 o superiore. 4 GB di RAM o più

Adreno 618 o superiore. 4 GB di RAM o più iPhone/iPad: iOS 16 o superiore. 3 GB di RAM o più (iPhone 8 escluso)

Vi ricordiamo che i server di Call of Duty Warzone Mobile sono già attivi, ma per scaricare l'applicazione bisognerà attendere l'ora di sblocco italiana, che è fissata alle ore 17:00 di giovedì 21 marzo 2024.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida su come sbloccare tutte le ricompense gratis dell'evento Day Zero di Call of Duty Warzone Mobile, tra le quali c'è anche Ghost Dorato?

