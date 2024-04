Call of Duty Warzone Mobile: le migliori impostazioni per giocare al top

Avete appena iniziato a giocare con il nuovo Call of Duty Warzone Mobile ma non sapete quali impostazioni sono le migliori? Nessun problema, poiché abbiamo preparato per voi l'elenco con le opzioni da selezionare per avere la migliore esperienza con il free to play di Activision.

Azione di gioco

Automatismi

Automatismi: personalizzato

Raccolta automatica armi: sì

Raccolta automatica pistola iniziale: sì

Equipaggiamento automatico armi: no

Opzioni raccolta automatica armi: slot iniziali

Assistenza per fronteggiare danno: no

Raccolta automatica bottino: s'

Arrampicata automatica: no

Paracadute: manuale

Comandi utilizzo scale: no

Accovacciamento automatico: no

Assistenza svolta angoli: no

Applicazione corazza automatica: no

Movimento

Funzionalità levetta virtuale: analogico

Scatta per alzarti: sì

Modalità rotazione visuale: accelerata

Comando modalità mirino permanente: sì

Comando fuoco permette rotazione: sì

Comando rilancia permette rotazione: sì

Annullamento posizionamento arma: sì

Ritardo annullamento posizionamento arma: media

Combattimento

Grilletto arma: fuoco manuale

Fuoco automatico su oggetti: no

Limitatore portata fuoco automatico: no

Funzionalità colpo singolo: alla pressione

Modalità mirino durante il fuoco: no

Modalità mirino: alterna

Funzionalità concentrazione: automatico

Corpo a corpo automatico: no

Interazioni

Porta sfondata scattando: sì

Assistenze

Forza ricarica: no

Equipaggiamento forzato corazza: no

Equipaggia tutte le piastre corazzate: no

Mira assistita: sì

Veicolo

Comandi veicoli: frecce

Contorni

Contorni compagni BR: sì

Contorni compagni MG: sì

Contorni nemici BR: sì

Contorni nemici MG: sì

Interfaccia

Combattimento

Visualizzazione fuoco sinistro: no

Comandi fuoco con fuoco automatico: no

Mostra munizioni Warzone: integrato

Mostra munizioni multigiocatore: integrato

Visualizzatore indicatore colpi: sì

Dimensione indicatori colpi: piccoli

Trasparenza indicatore colpi: 0,5

Movimento

Blocco scatto automatico: no

Cambia postura: combinato

Joystick fisso: no

Inverti visuale orizzontale: no

Inverti visuale verticale: no

Avvisi

Avviso rifornimento: sì

Avviso ricarica annullata: sì

Grafica

Prestazioni grafiche

Qualità grafica: medio/alto (in base alla potenza del dispositivo in uso)

Ottimizzazione delle prestazioni per: framerate

Consente lo streaming di elementi in alta risoluzione con piani dati mobile: sì

Limite massimo framerate/FPS: 60

Campo visivo: 90

