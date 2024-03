Call of Duty Warzone Mobile: quali sono i migliori perk del gioco gratis?

Proprio come nella versione per PC e console, Call of Duty Warzone Mobile permette ai giocatori di personalizzare il loro loadout con una serie di specialità, meglio conosciute come perk. Ma quali sono le più forti?

Innanzitutto, occorre specificare che i loadout di Call of Duty Warzone Mobile non consentono di selezionare liberamente i perk, ma solo uno tra i Pacchetti Specialità disponibili. Si tratta di preset che includono quattro diversi perk che non possono essere modificati. Questo significa che dovete selezionare i pacchetti che contengono le specialità di cui più avete bisogno.

Ecco di seguito i migliori Pacchetti Specialità di Call of Duty Warzone Mobile:

Guardiano

Di Corsa: raddoppia la durata dello scatto tattico. Aumenta la velocità di movimento da accovacciati del 30%

raddoppia la durata dello scatto tattico. Aumenta la velocità di movimento da accovacciati del 30% Braccio Allenato: lanci l'equipaggiamento a distanza maggiore

lanci l'equipaggiamento a distanza maggiore Mani Veloci: ricarichi, usi l'equipaggiamento e scambi le armi più in fretta

ricarichi, usi l'equipaggiamento e scambi le armi più in fretta Recupero Rapido: l'uccisione degli avversari attiva immediatamente la rigenerazione della salute. La cattura e la difesa degli obiettivi incrementa il tasso di rigenerazione della salute

Infallibile

Sciacallo: rifornimento di munizioni e coltelli da lancio dai cadaveri degli avversari eliminati

rifornimento di munizioni e coltelli da lancio dai cadaveri degli avversari eliminati Braccio Allenato: lanci l'equipaggiamento a distanza maggiore

lanci l'equipaggiamento a distanza maggiore Mani Veloci: ricarichi, usi l'equipaggiamento e scambi le armi più in fretta

ricarichi, usi l'equipaggiamento e scambi le armi più in fretta Massima Allerta: La visione pulsa quando vieni avvistato da un nemico che si trova al di fuori della tua visuale

Esploratore

Sciacallo: rifornimento di munizioni e coltelli da lancio dai cadaveri degli avversari eliminati

rifornimento di munizioni e coltelli da lancio dai cadaveri degli avversari eliminati Braccio Allenato: lanci l'equipaggiamento a distanza maggiore

lanci l'equipaggiamento a distanza maggiore Concentrazione: riduce il barcollamento in modalità mirino ed estende la durata del respiro trattenuto

riduce il barcollamento in modalità mirino ed estende la durata del respiro trattenuto Fantasma: sei invisibile a UAV, radar portatili e sensori di battito cardiaco

Il primo dei pacchetti consigliati, Guardiano, è quello più bilanciato, poiché grazie ai suoi perk è possibile muoversi più velocemente, rendere l'animazione di ricarica più veloce e anche recuperare salute con le eliminazioni, elemento davvero utile quando ci si trova in situazioni concitate e bisogna vedersela con numerosi avversari. Chi gioca la battle royale dovrebbe anche avere almeno un elemento della squadra con Infallibile, poiché questo set permette di individuare i nemici nei paraggi e ottenere munizioni extra da distribuire ai compagni che sono rimasti a secco. Se invece amate cecchinare, non possiamo che suggerirvi di utilizzare Esploratore, che garantisce una mira stabile, tante munizioni e l'immunità agli UAV.

Se non l'avete ancora fatto, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come sbloccare la bellissima skin gratis Ghost Condannato in Call of Duty Warzone Mobile.

