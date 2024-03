Call of Duty Warzone Mobile: Operation Day Zero celebra il lancio dell'FPS gratis

Activision ci sprona a ingannare l'attesa per il lancio di Call of Duty Warzone Mobile dando un'occhiata al video che ne accompagna l'approdo su sistemi mobile iOS e Android insieme all'evento speciale Operation Day Zero.

Forte degli oltre 50 milioni di giocatori che hanno effettuato la preregistrazione a COD Warzone Mobile, Activision guarda con estrema fiducia al debutto dello sparatutto gratuito su dispositivi iOS e Android condividendo le emozioni del lancio attraverso le scene del filmato che precede l'apertura dei server, prevista per il 21 marzo.

Il lungo percorso di supporto post-lancio promessoci dalla sussidiaria di Microsoft partirà già il 22 marzo con Day Zero, l'Operazione speciale a tempo limitato che darà ai giocatori l'opportunità di fronteggiarsi in sei diverse zone contese delle mappe di Verdansk e Rebirth Island.

Le sfide da portare a termine sbloccheranno tutta una serie di ricompense individuali e della community, con Punti Evento da accumulare completando le Azioni Evento: i PE ottenuti determinano sia le ricompense da sbloccare per il proprio Operatore che le zone a cui accedere in base al valore collettivo dei Punti Evento ottenuti dagli utenti in multiplayer. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate un video di Call of Duty Warzone Mobile in azione su iPhone 15 Pro.

