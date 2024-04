Call of Duty Warzone Mobile: è polemica per la massiccia presenza di bot nelle lobby

Nel corso delle ultime ore sono aumentate le segnalazioni sui social da parte dei giocatori di Call of Duty Warzone Mobile, che non stanno apprezzando la massiccia presenza di bot nelle partite multiplayer online del free to play.

Come riportato anche da Tom Henderson sul suo portale, sembrerebbe che Activision non abbia mantenuto la sua promessa iniziale. L'azienda aveva infatti dichiarato che i bot avrebbero semplicemente bilanciato alcune partite e non sarebbero mai diventati una componente invasiva dell'esperienza di gioco. Stando però a quanto riportato da alcuni giocatori sui social come Reddit, la situazione sembra essere ben diversa.

Secondo le testimonianze, le partite delle playlist relative al multigiocatore classico vantano un numero considerevole di bot, riconoscibili grazie ai nickname e ai loro comportamenti, visto che tendono ad essere poco abili sia nei movimenti che nelle fasi d'azione. Pare che anche la battle royale non sia esclusa da questo discorso, poiché è possibile ritrovarsi persino con i bot in squadra. Tale situazione sembra non piacere agli appassionati, che stanno cercando di fare il possibile per far arrivare il messaggio ad Activision, così che il quantitativo di bot possa diminuire.

Per chi se lo stesse chiedendo, la presenza di questi giocatori controllati dall'intelligenza artificiale non ha assolutamente nulla a che vedere con la popolazione dei server. Non si tratta infatti di un sistema per aumentare in maniera virtuale il quantitativo di utenti connessi, ma solo di un meccanismo per facilitare la vita dei giocatori meno abili negli FPS: eliminare i bot è davvero semplice ed è probabile che i meno attenti pensino di aver fatto fuori un altro giocatore in carne ed ossa. Insomma, si tratta di un trucco per far divertire tutti.

Avete già letto la nostra recensione di Call of Duty Warzone Mobile?

Su Mario Kart 8 Deluxe - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Versi è uno dei più venduti di oggi.