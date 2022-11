Call of Duty Warzone Mobile: la pre-registrazione su iPhone svela la data d'uscita

Nel corso della serata è stata aperta la fase di pre-registrazione di Call of Duty Warzone Mobile anche sull'App Store e, in maniera inaspettata, Activision ha inserito fra le informazioni del gioco sulla pagina ufficiale anche la data d'uscita.

Provando ad effettuare il preorder gratis dell'applicazione, infatti, si può notare che la data d'uscita è fissata al prossimo 15 maggio 2023. La data è visibile solo da un dispositivo iOS (iPad o iPhone) mentre si prenota il gioco, così che al momento dell'uscita venga scaricato in maniera automatica. Sebbene possa sembrare lontana, è probabile che la data di lancio segnalata sullo store digitale dell'azienda di Cupertino non corrisponda al momento nel quale sarà possibile iniziare a giocare. Non è infatti da escludere che gli sviluppatori decidano di pubblicare una versione Beta o un Accesso Anticipato e che il 13 maggio 2023 avverrà il lancio ufficiale della versione 1.0.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che le pre-registrazioni di Call of Duty Warzone Mobile permetteranno di ottenere numerose ricompense gratis. Sapevate inoltre che Call of Duty Warzone Mobile avrà 120 giocatori e progressi condivisi con gli altri capitoli della serie?