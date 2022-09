Call of Duty Warzone Mobile: al via le pre-registrazioni con armi ed emblemi gratis

Sebbene non si conosca ancora la data di lancio ufficiale dell'atteso Call of Duty Warzone Mobile, Activision e i numerosi team al lavoro sul battle royale hanno dato il via alle pre-registrazioni, affiancate da una ricca serie di ricompense gratuite.

Ecco di seguito l'elenco completo di oggetti che si potranno ricevere effettuando la re-registrazione:

5 milioni di utenti pre-registrati - Ricompensa: Vinile "Fiamma del nemico" ed Emblema "Familiare oscuro"

10 milioni di utenti pre-registrati - Ricompensa: Progetto per pistola X12 "Principe d'inferno"

15 milioni di utenti pre-registrati - Ricompensa: Progetto per M4 "Arcidemone"

Pre-registrarsi è molto semplice e, almeno per il momento, è possibile farlo solo ed esclusivamente su Google Play Store per dispositivi Android. In ogni caso il gioco dovrebbe supportare i progressi condivisi e potete riscattare le ricompense sullo store digitale del colosso di Mountain View per poi trasferirle alla versione iOS (iPhone ed iPad) quando arriverà su App Store.

In attesa che l'azienda decida di comunicare la data di lancio ufficiale del suo nuovo free to play, vi ricordiamo che Call of Duty Warzone Mobile ospiterà partite da 120 giocatori e avrà il supporto ai progressi condivisi. Per chi se lo stesse chiedendo, inoltre, a fare da sfondo alle partite i sarà Verdansk, la mappa originale del battle royale.