Call of Duty Warzone Mobile: quando apriranno i server dell'FPS gratis su iOS e Android?

Siamo ormai prossimi al lancio ufficiale di Call of Duty Warzone Mobile, che segnerà l'arrivo del celebre battle royale gratis di Activision anche sui dispositivi Android e iOS. Ma da quand'è che si potrà iniziare a giocare?

Per chi non vedesse l'ora di iniziare ad eliminare avversari in quel di Verdansk o nella piccola Rebirth Island, il noto publisher ha appena pubblicato i dettagli in merito all'apertura dei server. Call of Duty Warzone Mobile sarà infatti disponibile il prossimo giovedì 21 marzo 2024 a partire dalle ore 17:00 del fuso orario italiano. Questo significa che il gioco gratuito non si potrà avviare alla mezzanotte come accade con i titoli console, ma bisognerà attendere qualche ora extra prima di poter saltare a bordo.

Almeno per il momento, Activision e i team di sviluppo del free to play non hanno diffuso i dettagli in merito all'eventuale fase di preload, ma è probabile che a ridosso del lancio verrà messo a disposizione di tutti i giocatori il download dell'applicazione, così da evitare che i server debbano gestire troppo traffico al momento del lancio, che potrebbe essere problematico in ogni caso per via della popolarità del gioco.

In ogni caso, vi suggeriamo di eseguire la pre-registrazione su Google Play Store o App Store, così che il download parta in automatico nel momento esatto in cui l'app verrà pubblicata da Activision.

Ecco di seguito i link per eseguire la pre-registrazione dello sparatutto:

In attesa di poter mettere le mani sul gioco, che permetterà di condividere i progressi con la versione casalinga, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come sbloccare Ghost dorato e le altre ricompense gratis di COD Warzone Mobile Day Zero, l'evento di lancio disponibile dal 22 marzo 2024.

Microsoft Controller Wireless per Xbox, Nero Carbone Cavo USB- è uno dei più venduti oggi su