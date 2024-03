Call of Duty Warzone Mobile: quando esce, link download gratis, ricompense e requisiti

L'arrivo della primavera porterà su smartphone e tablet Call of Duty Warzone Mobile, versione portatile di uno dei giochi multiplayer gratis più amati degli ultimi anni, con centinaia di migliaia di giocatori attivi. Siete pronti? Ecco tutto quello che c'è da sapere su COD Warzone Mobile.

Call of Duty Warzone Mobile quando esce

Call of Duty Warzone Mobile gratis esce il 21 marzo 2024, disponibile ora per il preload su App Store e Google Play seguendo questi link:

Al momento potete dunque preordinare il gioco per essere certi di scaricarlo in automatico al day one. Al lancio, Call of Duty Warzone Mobile avrà due diverse mappe, ovvero Verdansk e Rebirth, oltre alla modalità Battle Royale ci sarà anche la modalità multiplayer tradizionale con mappe come Shoot House e Shipment.

Call of Duty Warzone Mobile ricompense

Dal momento che sono state superate le 50 milioni di pre-registrazioni, al lancio i giocatori otterranno i seguenti oggetti bonus come ricompensa:

Skin peratore Ghost Condemned

Progetti arma M4 Archfiend e X12 Prince of Hell

Adesivo Foes Flame

Emblema Famiglio oscuro

E chissà che altre ricompense non possano essere sbloccate prima del lancio ufficiale fissato per il 21 marzo.

Call of Duty Warzone Mobile requisiti minimi

Il gioco richiede almeno 3.9 GB di spazio libero ed è compatibile con smartphone con almeno 3GB di RAM, su iOS è richiesto almeno l'aggiornamento ad iOS 16 mentre non ci sono ancora indicazioni precise per la versione di Android richiesta. Call of Duty Warzone Mobile è tradotto in italiano, arabo, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, francese, giapponese, inglese, portoghese, russo, spagnolo, tedesco, thai e turco.