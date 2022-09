Call of Duty Warzone Mobile in video: tutti i dettagli sul kolossal FPS per iOS e Android

Nella cornice dell'importante evento mediatico sul futuro della serie di COD, Activision ha alzato ufficialmente il sipario su Call of Duty Warzone Mobile, un kolossal FPS sviluppato per sistemi mobile iOS e Android che trarrà vantaggio dala tecnologia unificata di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0.

Sviluppato da Activision Shanghai Studio, Beenox, Digital Legends e Solid State Studios, Call of Duty Warzone Mobile promette di offrire un'esperienza ludica e contenutistica qualitativamente al pari delle versioni PC e console, anche qui con l'accesso free to play alle sfide battle royale di una mappa con tantissime attività da svolgere e un mare di equipaggiamenti da acquisire.

La versione mobile di COD Warzone vanterà la progressione incrociata con COD Modern Warfare 2 e COD Warzone, dando così modo ai giocatori di condividere molte funzioni social, i progressi del Battle Pass e tanto altro.

In questa sua trasposizione per sistemi iOS e Android, l'esperienza battle royale di Warzone viene ulteriormente rafforzata da eventi, playlist e contenuti specifici da fruire su mobile, con tante ottimizzazioni e una pletora di opzioni per la personalizzazione dei controlli.

La fase di pre-registrazione a Call of Duty Warzone Mobile parte quest'oggi giovedì 15 settembre su Google Play: il lancio ufficiale dello sparatutto di Activision per sistemi iOS e Android è previsto nel 2023.