Call of Duty Warzone Mobile al via: mappe, contenuti e funzioni disponibili al lancio

A partire da oggi giovedì 21 marzo è finalmente possibile scaricare gratis Call of Duty Warzone Mobile su iPhone e Android: la battaglia per la conquista delle mappe del nuovo sparatutto free-to-play di Activision, quindi, ha ufficialmente inizio. Eccovi allora tutti i dettagli sui contenuti disponibili al lancio.

Sin dall'apertura dei server, COD Warzone Mobile offre l'accesso a un ventaglio particolarmente ampio di contenuti, modalità e funzioni studiate per venire incontro alle esigenze degli appassionati di sparatutto in prima persona desiderosi di fare 'fuoco e faville' con il proprio smartphone.

Una volta completato il download e il processo di installazione dell'app di Call of Duty Warzone Mobile, i giocatori possono partecipare alle sfide offerte dalle enormi mappe Battle Royale di Verdansk e Rebirth Island, la prima con una modalità multiplayer con lobby composte da massimo 120 utenti e la seconda con la modalità Ritorno da 48 giocatori.

Parallele e complementari alle sfide offerte dalla Battle Royale troviamo poi le attività da svolgere nella modalità multigiocatore 'canonica' di Call of Duty, con un'ampia selezione di mappe tra cui scegliere come Shipment, Shoot House e Scrapyard. La progressione dei contenuti, oltretutto, è condivisa con le versioni PC di Warzone e Modern Warfare 3 attraverso la sincronizzazione con il proprio ID Activision.

Quanto alle periferiche compatibili, al lancio COD Warzone Mobile può essere giocato con un controller Backbone One o con qualsiasi altro controller compatibile con la tecnologia di connessione Bluetooth. Nell'elenco (parziale) dei pad supportati al lancio, citiamo ad esempio i controller wireless ufficiali di Microsoft per PC e console Xbox, il DualSense di PlayStation 5 e il DualShock 4 di PlayStation 4. Ma non è tutto.

A partire dal 22 marzo, infatti, sarà possibile partecipare alle attività di Call of Duty Warzone Mobile Operation Day Zero, un evento a tempo con tante ricompense da sbloccare per il proprio Operatore.

