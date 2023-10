Call of Duty Warzone Mobile in video: ecco le mappe dell'FPS gratis per iOS e Android

Non paghi dei tanti annunci dell'evento Call of Duty Next, i vertici di Activision riaprono una finestra sull'universo sparatutto della loro serie di punta per mostrare in video le ambientazioni che faranno da sfondo alle battaglie multiplayer dell'FPS gratis COD Warzone Mobile.

Il progetto di Warzone Mobile vede la partecipazione di diverse sussidiarie di Activision, un elenco che parte dagli studi Beenox e Digital Legends per poi abbracciare i team Solid State e Demonware, a ulteriore riprova dell'importanza di questa versione per sistemi iOS e Android della serie di Call of Duty che, nella sua prima iterazione, ha raggiunto qualcosa come 650 milioni di installazioni.

Il nuovo filmato datoci in pasto dal publisher statunitense si focalizza così su uno degli aspetti più importanti e rappresentativi dell'offerta di gioco confezionata dagli autori di COD Warzone Mobile, ovvero sulla rosa di ambientazioni accessibili sin dal lancio dello sparatutto gratuito.

Gli appassionati vecchi e nuovi di Call of Duty che guardano con curiosità a Warzone Mobile saranno felici di sapere che l'FPS free-to-play di Activision garantirà da subito l'accesso a ben quattro scenari interattivi, un poker di mappe che comprenderà Shoot House e Shipment (per i patiti delle esperienze PvP canoniche) e le grandi ambientazioni battle royale di Verdansk e Rebirth Island. Il tutto, accompagnato dalla condivisione dei progressi effettuati su PC e console nel Battle Pass delle modalità multiplayer di COD Modern Warfare 3 e Call of Duty Warzone 2.0.

Prima di lasciarvi alla nuova clip, vi ricordiamo che Call of Duty Warzone Mobile è stato rinviato al 2024: le sussidiarie di Activision che stanno dando forma a questa esperienza sparatutto gratuita ne fissano il lancio su App Store e Google Play nella primavera del prossimo anno.