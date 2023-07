Call of Duty Warzone Mobile: un nuovo video lo mostra in azione su Android

Come ormai ben saprete, manca ancora un bel po' al debutto di Call of Duty Warzone Mobile, ma alcuni fortunati giocatori ci stanno già giocando da qualche tempo grazie al soft launch avvenuto in specifici paesi del mondo. Uno dei fortunati utenti che hanno accesso al gioco ha deciso di condividerne una clip per mostrare come gira.

Il filmato in questione è molto breve, ma è sufficiente per comprendere come stia procedendo lo sviluppo dello sparatutto free to play. Stando alle parole di chi ha condivisio il video, i pochissimi scatti sono dovuti all'applicazione utilizzata per catturare lo schermo, visto che Call of Duty Warzone Mobile ora gira perfettamente sui dispositivi Android.

Sembrerebbe che il titolo avesse in passato qualche problema di compatibilità con alcuni cellulari, ma gli sviluppatori hanno prontamente risolto tutto e ora è possibile giocare senza alcuna limitazione e con una certa fluidità anche su un prodotto non di fascia altissima come il Samsung Galaxy A52s 5G.

La clip ci permette inoltre di notare come il gioco sia pressoché identico alla sua controparte console per quello che riguarda equipaggiamenti, perk e altre meccaniche. In ogni caso potremo saperne di più tra qualche mese, quando l'app arriverà sia su iOS che su Google Play Store e potrà essere scaricata gratuitamente.

Sapevate che i progressi di COD Warzone Mobile saranno condivisi con MW2 e Warzone 2.0?