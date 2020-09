Call of Duty Warzone, Stagione 6 con Modalità Notturna? Trapelano degli scatti

Anche se l'uscita di Call of Duty Black Ops Cold War si fa sempre più vicina, Infinity Ward non intende affatto rallentare o terminare il supporto a Call of Duty Warzone. Tutt'altro: il free-to-play verrà ulteriormente espanso in concomitanza del lancio del nuovo capitolo, con il quale condividerà pure la progressione.

Quali novità sono previste nei prossimi mesi? Mentre i giocatori si godono la Stagione 5 e cominciano a speculare sulla Stagione 6, emergono in rete tre suggestive immagini che sembrano mostrare, per la prima volta in assoluto, Call of Duty Warzone in un'inedita modalità notturna. A condividerle è stata la pagina Twitter ModernWarzone: "Un utente ci ha mandato delle immagini che sembrano offrire un primo sguardo alla modalità notturna di Warzone. Decidete voi se sono vere o false, nulla di tutto ciò sembra provenire da una fonte interna o dai file di gioco".

Potete guardare le tre immagini in calce a questa notizia. Cosa ve ne pare? Non siamo in grado di appurare la veridicità degli scatti, ma la verità è che, nonostante non sia mai stato fatto un annuncio in merito, non ci stupiremmo affatto se in futuro venisse concessa la possibilità di giocare darsi battaglia di notte a Verdansk. Che sia una delle novità della Stagione 6 di Call of Duty Warzone?