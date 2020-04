Call of Duty Warzone: torna a furor di popolo la modalità Trio

Infinity Ward ha pubblicato questa mattina un piccolo aggiornamento per Call of Duty Warzone che ripristina la modalità Trio, rimossa a inizio settimana dopo l'arrivo della modalità Quads introdotta con la Terza Stagione.

Quads (modalità a squadre da quattro giocatori) aveva completamente sostituito la modalità Trios (pensata per squadre da tre mebri) gli utenti però non hanno preso particolarmente bene questa novità ed hanno fatto sentire la propria voce, Trios è stata quindi ripristinata e si affianca ora alle modalità Quads e Solo, in attesa di Duos, modalità emersa da un leak ma non ancora presente nel gioco. La Stagione 3 di Call of Duty Warzone ha portato in dote tante novità tra cui un Battle Pass che introduce 100 nuovi livelli e persino il cane di Ghosts, apparso per la prima volta in Call of Duty Ghosts nel 2013.

Call of Duty Warzone ha raggiunto quota 30 milioni di giocatori attivi in due settimane, traguardo importante per il Battle Royale Free to Play di Activision, sono in molti a credere che entro breve COD Warzone supererà Fortnite per numero di utenti attivi, obiettivo certamente non facile ma sicuramente alla portata di un franchise estremamente popolare come Call of Duty, da oltre dieci anni la serie più giocata in assoluto in Nord America.