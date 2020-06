Call of Duty Warzone e Modern Warfare: il Capitano Price guida la guerra nella Stagione 4

Activision e Infinity Ward presentano la Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e COD Warzone, una nuova season carica di contenuti gratis e con un Battle Pass ricco di interessanti novità.

La battaglia si fa più intensa a Verdansk e l'Armistizio è sull'orlo del collasso. Nel tentativo di puntellare le difese e di rinforzare sia la Coalizione che l’Alleanza per continuare a combattere, Price arriva in mezzo al caos per contribuire alla fine del conflitto in corso. Questa è la Stagione 4 di Modern Warfare con nuovi differenti modi di giocare, tra cui una nuova mappa Multiplayer, Guerra Terrestre e Scontro, oltre che ad altre modalità sia per il Multiplayer che per Warzone.

Call of Duty Modern Warfare Stagione 4

Nuovi twist in-game: Jailbreak, Fire Sale e Supply Chopper

Due nuove modalità a tempo limitato in Warzone

Juggernaut Royale , una variante della modalità Battle Royale, la grande serie di uccisioni della modalità Multiplayer atterra a Verdansk

, una variante della modalità Battle Royale, la grande serie di uccisioni della modalità Multiplayer atterra a Verdansk Warzone Rumble, combatti a Verdansk nello scontro Deathmatch a squadre 50v50. Preparati alla lotta trovando le armi a terra e fai lavoro di squadra per sopravvivere alla competizione

Weekend di accesso gratuito al multiplayer e mappe gratis

Zhokov Scrapyard nello Standard Multiplayer

Barakett Promenade in Guerra Terrestre

Trench in Scontro

Tre nuove modalità multiplayer

Team Defender : un giocatore singolo deve tenere la bandiera mentre i suoi compagni di squadra li difendono. Utilizzate la comunicazione, le informazioni e le potenti serie di uccisioni per contrastare l'avversario

: un giocatore singolo deve tenere la bandiera mentre i suoi compagni di squadra li difendono. Utilizzate la comunicazione, le informazioni e le potenti serie di uccisioni per contrastare l'avversario One in the Chamber : un classico tutti contro tutti, che inizia con i giocatori che si trovano in mano una pistola e un solo proiettile. È sufficiente un solo colpo per abbattere un nemico, ma assicurati di mirare bene o finirai le munizioni. Guadagna ulteriori proiettili ottenendo uccisioni con la tua pistola o con uno scontro corpo a corpo. Hai tre vite, quindi giocatele bene

: un classico tutti contro tutti, che inizia con i giocatori che si trovano in mano una pistola e un solo proiettile. È sufficiente un solo colpo per abbattere un nemico, ma assicurati di mirare bene o finirai le munizioni. Guadagna ulteriori proiettili ottenendo uccisioni con la tua pistola o con uno scontro corpo a corpo. Hai tre vite, quindi giocatele bene All or Nothing: in questa modalità tutti contro tutti, i giocatori hanno un armamento limitato: solo una pistola e un coltello da lancio. Mira con precisione e ottieni il maggior numero di uccisioni per vincere

Due nuove armi nel Battle Pass : la Fennec SMG e il fucile d’assalto CR-56 AMAX

: la Fennec SMG e il fucile d’assalto CR-56 AMAX Nuovi Operatori: Captain Price e Bravo 6

Battle Pass

Con l'acquisto del Battle Pass, ottieni subito Captain Price e le sue Missioni da Operatore al Tier 0, che include anche una skin Operatore e una Missione per Rodion, un nuovo elemento di personalizzazione del corno da battaglia, un aumento del 10% dei punti esperienza che dura per tutta la Stagione. Avanza verso il Tier 100 per sbloccare il look NVG di Captain Price con la skin Nightfall in un tier pack che include un progetto per armi leggendario, una skin per veicoli e altro ancora.