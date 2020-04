Call of Duty Warzone e Modern Warfare: nuova modalità e doppi XP questa settimana!

Dopo aver reintrodotto a furor di popolo la modalità Trio Activision e Infinity Ward annunciano l'arrivo di ulteriori novità per Call of Duty Warzone previste per la settimana appena iniziata.

Gli sviluppatori manterranno le modalità Quads e Trios in Warzone, quest'ultima anche in formato Scopes and Guns, modalità preannunciata come novità della Stagione 3, con questa playlist attivata potrete giocare solamente con una limitata selezione di bocche da fuoco, senza aver accesso ad altri tipi di armi.

Scopes and Guns sarà disponibile da oggi in contemporanea con il reset delle attività previsto ogni martedì alle 19:00, inoltre è stato annunciato che il prossimo weekend sono previsti doppi XP (anche per le armi) per Call of Duty Warzone e Modern Warfare. L'evento Doppi XP prenderà il via venerdì 17 aprile alle 19:00 (ora italiana) e andrà avanti fino al 20 aprile alla stessa ora.

Ricordiamo che Call of Duty Warzone ha raggiunto quota 50 milioni di giocatori attivi in meno di un mese, numeri che testimoniano il buon lavoro svolto da Activision con il suo nuovo Battle Royale free to Play, ora disponibile gratis su PC, PlayStation 4 e Xbox One.