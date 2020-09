Call of Duty Warzone e Modern Warfare: quando inizia la Stagione 6?

Activision ha dato il via al preload della nuova patch di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, questo update inaugurerà la nuova season, ma quando inizia la Stagione 6 di COD? Facciamo chiarezza.

Iniziamo col dire che l'attesa non sarà troppo lunga, dal momento che la Stagione 6 di Call of Duty Warzone e COD Modern Warfare inizierà il 29 settembre, previa installazione della nuova patch del peso di circa 20 GB. Questo enorme update, come detto, preparerà il gioco alla nuova Stagione, la quale porterà in dote nuove armi, mappe, modalità di gioco, l'inaugurazione della metropolitana per il viaggio rapido ed i nuovi operatori Farah e Nikolai per Warzone, oltre a tanti altri contenuti non ancora annunciati.

Lo sapevate? E' ora possibile sbloccare una skin di Call of Duty Black Ops Cold War per Warzone, a testimonianza di come i due giochi saranno legati a doppio filo, come confermato anche dagli sviluppatori. La Stagione 7 di Warzone dovrebbe essere la prima a fare il suo debutto con l'arrivo del nuovo Black Ops, con la Season 6 che andrà avanti almeno per tutto il mese di ottobre fino alla fase Reloaded e successivo avvio di quella che presumibilmente sarà l'ultima stagione del 2020.