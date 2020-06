Call of Duty Warzone e Modern Warfare: al via la Stagione 4, tutte le novità

Come promesso, Activision ha dato ufficialmente il via alla Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone, rendendo finalmente disponibili i nuovi contenuti, in leggero ritardo sulla tabella di marcia. Ma quali sono le novità della Season 4?

Debutta in Call of Duty Warzone la Weapon Mastery Challenges, una serie di otto sfide (tra cui Kill e Headshot) che vi permetteranno di sbloccare nuove armi e speciali adesivi e playercard. In Call of Duty Warzone arrivano invece nuovi tipi di eventi denominati Jailbreak, Fire Sale e Supply Chopper, senza dimenticare l'aggiornamento delle playlist:

Call of Duty Modern Warfare

Barakett Promenade in Ground War

Trench Mosh Pit (2v2)

Scrapyard 24/7!

Blueprint Gunfight

COD Warzone

Quads

Trios

Duos

Solos

Blood Money

Warzone Rumble

Warzone Rumble è una modalità completamente nuova che permetterà a due team di 50 giocatori di sfidarsi con loadout personalizzati, veicoli e respawn rapido in battaglie frenetiche e veloci ad altissimo tasso di spettacolarità.

L'aggiornamento della Stagione 4 pesa circa 4 GB, Activision sta lavorando per ridurre la dimensione dell'installazione degli aggiornamenti di Call of Duty Warzone e Modern Warfare, una richiesta avanzata da tempo dalla community e che verrà soddisfatta presumibilmente nei prossimi mesi. Nel corso della giornata odierna arriveranno ulteriori novità sui contenuti della Stagione 4, non appena gli sviluppatori aggiorneranno il sito ufficiale del gioco.