Call of Duty Warzone e Modern Warfare: ultime ore per le ricompense con i Twitch Drops

Ancora per qualche ora (fino alle 18:00 di oggi, giovedì 16 luglio) potete riscattare alcuni bonus per Call of Duty e Call of Duty Warzone tramite Twitch Drops. Ecco come fare per non perdere le ricompense.

La prima cosa da fare è effettuare il login con il proprio account Call of Duty e dal menu principale selezionare la voce Impostazioni, successivamente collegate il profilo COD con l'account Twitch... fatto! Adesso vi basterà sintonizzarvi sul canale Twitch ufficiale di Call of Duty per seguire le trasmissioni e ricevere le ricompense, in base al tempo di visione:

COD Warzone Twitch Drops

Spray Censory Overload (60 minuti)

Emblema Love the Bomb (120 minuti)

Fucile d'assalto Bloodstream (180 minuti)

Valgono al solito tutte le regole già conosciute per ottenere i Twitch Drops, sarà dunque necessario tenere aperta una sola diretta nel browser o via app, tenerla sempre in primo piano e senza disattivare in alcun modo il volume. Nelle scorse ore Infinity Ward ha pubblicato una nuova patch di Call of Duty Warzone che interviene sul bilanciamento del fucile Rytec AMR, presto inoltre gli sviluppatori potrebbero introdurre le emote in stile Counter Strike Global Offensive, infine si parla di una nuova ondata di ban in arrivo per i giocatori scorretti che usano trucchi e glitch a loro vantaggio.