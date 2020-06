Call of Duty Warzone e MW Stagione 4: 84 GB di download su Xbox One, ma è solo un errore

Questa mattina Activision ha pubblicato l'aggiornamento che da ufficialmente il via alla Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e COD Warzone, sembra però che alcuni possessori della versione Xbox One stiano riscontrando problemi con la dimensione del download.

A quanto pare su Xbox One il download dell'aggiornamento avrebbe un peso pari a 84 GB, tuttavia Activision ha confermato che si tratta di un bug, l'update pesa 32 GB su PlayStation 4 e 45 GB su PC, la dimensione del file sulla console Microsoft dovrebbe dunque essere molto simile. Il publisher è già al lavoro per identificare il problema e risolverlo, nelle prossime ore la situazione dovrebbe dunque tornare alla normalità.

Come noto, Infinity Ward sta lavorando per ridurre il peso degli aggiornamenti di Call of Duty Modern Warfare, gioco che ad oggi occupa oltre 180 GB su PlayStation 4, una dimensione mastodontica che ha costretto gli sviluppatori a trovare una soluzione per ottimizzare l'installazione e lo spazio occupato dal gioco su hard disk. Per quanto riguarda Xbox One, come detto un fix dovrebbe arrivare nelle prossime ore dunque restiamo in attesa di comunicazioni da parte di Activision.