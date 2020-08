Call of Duty Warzone e MW: parte ufficialmente l'attesissima Stagione 5

Activision ha ufficialmente dato il via alla Stagione 5 di Call of Duty Warzone e COD Modern Warfare, partita alle 08:00 di oggi (mercoledì 5 agosto) con tante novità, tra cui mappe multiplayer inedite, modalità aggiuntive e nuove armi.

Da questo momento è possibile giocare in nuove mappe multiplayer tra cui Petrov Oil Rig, Suldal Harbor, Aeroporto di Verdansk (Guerra Terrestre) e Livestock (Scontro), inoltre la mappa di Warzone è stata modificata con l'apertura dello stadio, l'arrivo di un treno in corso e della stazione ferroviaria. Disponibile anche il nuovo operatore Lerch, la modalità Cerca e Distruggi Puntata Doppia, modalità Mini Royale, nuove Sfide maestria e Lanci di Juggernaut in Warzone e le armi fucile d'assalto AN-94 e mitraglietta ISO. Più avanti nel corso della Stagione 5 arriveranno inoltre anche i seguenti contenuti:

COD Warzone Stagione 5

Nuovo evento (da definire)

Operatore: Velikan

Nuove armi: Kodachi doppie e un fucile non ancora svelato

Modalità multiplayer: Guerra Terrestre Rinforzo ed Essenziale

Modalità Warzone: Sterminatore di Re

Gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratis un nuovo Combat Pack di COD Warzone su PS4, questo pacchetto include:

The Footballer, Skin di Zane epica

On The Volley, Progetto arma epico

Injury Time, Orologio epico

The Sparks, Ciondolo per le armi epico

Stunning Strike, Biglietto da visita epico

Sparks Pride, Emblema epico

Gettone PE Doppi 60 minuti

Recentemente Infinity Ward ha dichiarato che Call of Duty Warzone si evolverà con i nuovi COD, confermando di fatto come Warzone sia una piattaforma di gioco destinata a cambiare, aggiornarsi ed arricchirsi con nuovi contenuti e il supporto non terminerà con la fine degli aggiornamenti di Call of Duty Modern Warfare.