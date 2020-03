Call of Duty Warzone e Nioh 2 giocati in diretta oggi su Twitch

Continua la programmazione estesa del canale Twitch di Everyeye.it: oltre al consueto appuntamento quotidiano con EveryDay dalle 10:00 alle 12:00 per la giornata di oggi (mercoledì 11 marzo) sono in programma altre quattro trasmissioni da non perdere.

All'ora di pranzo (le 13:00) Francesco vi intratterrà con La Mulana Console Edition mentre alle 15:00 sarà la volta di Alessandro con Call of Duty Warzone, il nuovo Battle Royale gratis di Activision. Alle 17:00 spazio a Nioh 2, il nuovo gioco del Team Ninja in uscita il 13 marzo, infine alle 21:00 Giorno Gaming ci presenta le novità della Stagione dell'Intrepido di Destiny 2.

Ricordiamo che in questo periodo particolarmente delicato per il paese saremo online in maniera più continuativa del solito per garantirvi compagnia e supporto dalle prime ore del mattino e fino alla tarda serata.

Vi aspettiamo canale Twitch di Everyeye.it, ricordiamo che anche questo nuovo ciclo di dirette verrà proposto in replica sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Show saranno disponibili anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.