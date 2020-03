COD Warzone: non solo battle royale, la modalità Malloppo si presenta in un trailer

Sono già più di sei milioni i giocatori di Call of Duty: Warzone, nuovo titolo free-to-play sviluppato da Infinity Ward e nato da una costola di Call of Duty: Modern Warfare. Per invogliare altri utenti ad unirsi alla festa, Activision ha ben pensato di far sapere a tutti che nel gioco non c'è solo la battle royale, ma anche la modalità Malloppo.

Questa modalità di gioco unisce la classica libertà della battle royale all'esperienza frenetica tipica del franchise di Call of Duty. I giocatori, suddivisi in squadre, sono chiamati a collaborare per mettere mettere le mani sul maggior quantitativo di bottino possibile, razziando diversi punti della mappa di Verdansk. Vince, ovviamente, la squadra che al termine della partita ha guadagnato più soldi in assoluto. A differenza della battle royale, in Malloppo i respawn sono illimitati, ed è consentito l'utilizzo di loadout personalizzati e delle serie di uccisioni. Potete avere un assaggio della modalità guardando il trailer ufficiale in italiano confezionato da Activision, allegato in cima a questa notizia.

Prima di salutarvi, segnaliamo che tra le nostre pagine trovate una guida per iniziare a giocare, oltre che il link per il download gratis di Call of Duty Warzone su PS4, Xbox One e PC. I giocatori che posseggono Call of Duty: Modern Warfare possono scaricarlo come un semplice aggiornamento compreso tra i 18 e i 22 GB. A tutti gli altri spetta un download di 83-101 GB.