Call of Duty Warzone non funziona, che cosa sta succedendo?

Con l'uscita di Call of Duty Warzone 2.0 il 16 novembre, Call of Duty Warzone Pacific smette di funzionare, questo però non vuol dire che il "vecchio" Warzone non resterà in vita, gli sviluppatori hanno però bisogno di tempo per mantenere in vita l'esperienza di Warzone in una nuova forma.

Call of Duty Warzone Pacific non morirà del tutto ma tornerà in una nuova veste, dalle 17:00 del 16 novembre i server andranno offline in concomitanza con la fine della Stagione 5 di Call of Duty Vanguard.

Gli sviluppatori si prenderanno del tempo per dedicarsi anima e corpo a Call of Duty Warzone 2.0 e assicurarsi che l'ecosistema funzioni al meglio, una volta che i lavori della fase di lancio saranno terminati e dopo una pausa per le festività del Giorno del Ringraziamento, Call of Duty Warzone tornerà online con un nuovo nome: Call of Duty Warzone Caldera, in una versione con una mappa rinnovata e funzionalità ridotte che verranno presto svelate.

Quando tornano online i server di Call of Duty Warzone? Alle 19.00 (ora italiana) del 28 novembre, Activision Blizzard inoltre fa sapere che "come segno della nostra riconoscenza, i giocatori di Call of Duty Warzone riceveranno alcuni oggetti utilizzabili in Warzone 2.0."