Call of Duty Warzone non funziona su PC? Segnalati crash improvvisi

In queste ore sembrano esserci problemi con Call of Duty Warzone su PC. Diversi giocatori stanno segnalando sui social di essersi imbattuti in crash imprevisti con codice di errore 0x00000000141aff7ee 10022829 0xc0000005. Cosa sta succedendo?

Non lo sappiamo esattamente ma sembra che improvvisamente il gioco vada in crash e dopo un riavvio non si riesca più a giocare. C'è chi afferma di aver anche installato nuovamente Warzone, aggiornato i driver della scheda video e lanciato una scansione antivirus e antimalware, ma senza alcun risultato.

Non è chiaro quante persone stiano riscontrando questo problema ma le segnalazioni sono in crescita e tra i commenti su Reddit c'è chi afferma che il disservizio sia estremamente diffuso e che coinvolga moltissimi utenti di Warzone. Le segnalazioni legate al codice errore 0x00000000141aff7ee 10022829 0xc0000005 sono aumentate sensibilmente dopo la partenza della Stagione 5 di Call of Duty, al momento però Activision e Raven Software non hanno commentato la vicenda.

Specifichiamo che allo stato attuale il problema coinvolge solamente la versione PC di Call of Duty Warzone mentre il gioco funziona regolarmente su console, non è escluso che la problematica possa riguardare update dei driver o problematiche legate alla compatibilità hardware e software, non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali per capire l'origine di questo codice di errore.