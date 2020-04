Call of Duty Warzone: non riesci a vincere? NVIDIA ha la risposta

I curatori del canale YouTube ufficiale di NVIDIA GeForce confezionano un video per spiegare ai giocatori di Call of Duty Warzone come aumentare le proprie possibilità di vittoria nel battle royale gratuito di Activision e, per esteso, in tutti gli altri sparatutto e giochi multiplayer competitivi.

In base alle informazioni condivise dai rappresentanti della casa verde, per poter migliorare il proprio rendimento ingame e avere maggiori probabilità di vittoria nell'immensa regione di Verdansk che fa da sfondo alle sfide online di COD Warzone occorre dotarsi di una GPU più performante per aumentare il framerate.

Come illustra NVIDIA nel video che campeggia in cima alla notizia, ad una maggiore frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo corrisponde un più elevato "flusso di informazioni" ottenibili durante la partita, un dato che si riflette sulla capacità di reazione dei giocatori. Il tema del vantaggio rappresentato nei videogiochi competitivi da un aumento del framerate, d'altronde, non è nuovo in ambito PC e comincia ad "appassionare" anche l'utenza console che, con l'arrivo ormai prossimo della nextgen, si attende un balzo prestazionale sufficiente a rendere i 60fps uno standard su PS5 e Xbox Series X.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che oggi, 28 aprile, è prevista l'uscita del nuovo Data Pack di Call of Duty Modern Warfare che "minaccia" di trasformare l'ultimo kolossal sparatutto di Activision e Infinity Ward in un mostro da quasi 200 GB.