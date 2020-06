Call Of Duty Warzone: una nuova impresa, team vince solo con i bastoni da Kali

Il mondo dei videogiochi è pieno di imprese apparentemente impossibili: dal finire tutto Dark Souls con la chitarra di Rock Band al raccogliere tutte le lune di Super Mario Odyssey senza mai morire.

Uno YouTuber, chiamato Vikkstar123, è riuscito a portarne a segno un'altra: ha vinto una partita su Warzone utilizzando solo i bastoni da Kali, arma da mischia aggiunta recentemente, per l'esattezza durante la tanto attesa Stagione 4.

Nel corso della partita vengono utilizzate delle granate flashbang per stordire i nemici e degli scudi antisommossa per proteggersi dagli attacchi, ma le uccisioni sono state fatte solamente mediante l'utilizzo dei bastoni. Come sempre in questi casi, il primo tentativo non va mai a segno, anche se il team si ci avvicina molto alla vittoria posizionandosi al "secondo posto". La partita successiva termina allo stesso modo, ma il segreto di queste imprese è uno solo: non mollare.

Solamente dopo due sconfitte il team dello YouTuber riesce finalmente a vincere durante la loro terza partita. Un risultato sicuramente degno di nota, che sarà a lungo ricordato all'interno della community del Battle Royale di Activision... almeno fino alla prossima impresa del genere. Quale sarà? Restiamo in attesa.



Qual è il segreto del successo di Call of Duty: Warzone? Com'è riuscito a raggiunge i 62.7 milioni di utenti attivi? Scopritelo in questa nostra intervista con alcuni membri di Infinity Ward.