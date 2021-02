Call of Duty Warzone: nuova ondata di ban, coinvolti 60.000 cheater

A distanza di poche ore dalle ultime notizie circa la volontà di Activision di fare guerra ai cheater di Call of Duty Warzone, ecco che arriva la conferma delle prime azioni dell'azienda contro i furbetti che traggono vantaggio dall'utilizzo di trucchi all'interno del battle royale.

Stando alle ultime informazioni diffuse da Vice, Activision avrebbe dato il via ad un'importante ondata di ban nei confronti di tutti gli utenti che hanno fatto utilizzo dei cheat targati EngineOwning dall'ultima ondata di ban. Se l'ultima volta gli utenti puniti erano "solo" 20.000, in questo caso i ban riguardano ben 60.000 account, i quali d'ora in poi non avranno più accesso al gioco. Per quanto importante, la cifra in questione non dovrebbe comunque avere un grande impatto sulla presenza di utenti scorretti sui server dello sparatutto, dal momento che il ban delle ultime ore coinvolge solo ed esclusivamente uno dei tanti produttori di software di questo tipo. Insomma, si tratta solo del primo passo di quello che si spera possa essere un lungo periodo di ban nei confronti delle più celebri aziende produttrici di cheat.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, vi ricordiamo che proprio negli ultimi giorni è nata sul web una polemica circa la presenza di skin a pagamento di Call of Duty Warzone che rendono invisibili.