Call of Duty Warzone e i nuovi bug: Raven Software ne ha già risolto alcuni

Subito dopo la pubblicazione dell'aggiornamento hanno cominciato a farsi largo nel web numerose lamentele in merito a dei nuovi problemi per Call of Duty Warzone , come la sparizione degli hitmarker sugli avversari, l'interruzione improvvisa delle partite provocata da "errori fatali" e l'impossibilità di accedere alla scheda degli Operatori dal menu principale del gioco. Non sembra esserci pace per i giocatori di Call of Duty Warzone, ma per fortuna questa volta Raven Software si è attivata tempestivamente .

FYI we're looking into the claims that hit markers are inconsistent following last nights update.https://t.co/fhc8xkmka4 — Raven Software (@RavenSoftware) February 5, 2021

We've resolved an issue that was causing players to receive a Fatal Error during matches. We'll continue to monitor feedback. #Warzone — Raven Software (@RavenSoftware) February 6, 2021