Call of Duty Warzone: nuovi dettagli su Battle Royale e meccaniche di gameplay originali

Per dare forma alla dimensione battle royale di Call of Duty Warzone, gli sviluppatori di Activision hanno realizzato delle meccaniche di gameplay piuttosto originali. Il sito ufficiale di COD ce ne illustra alcune per darci un'idea dell'esperienza multiplayer che ci attende a partire dal 10 marzo su PC, PS4 e Xbox One.

Oltreché per descrivere i veicoli di COD Warzone, la scheda illustrativa che accompagna il video di presentazione ufficiale del nuovo FPS gratuito di Activision offre degli importanti chiarimenti per le modalità e le meccaniche di gameplay.

La prima novità riguarderà "Il Gulag" e sarà accessibile solo nella modalità Battle Royale: alla prima eliminazione, si verrà presi in ostaggio e gettati in un gulag insieme agli altri giocatori. Alla fine di ogni turno, bisognerà affrontare un singolo avversario in una sfida 1 contro 1 la cui vittoria darà diritto alla riassegnazione sulla mappa di Verdansk. Chi perderà la sfida potrà comunque sperare di rientrare in partita attraverso il denaro e i Contratti vinti dagli altri membri della propria squadra.

Per "Contratti", Activision intende quei compiti che saranno orientati al raggiungimento di un determinato obiettivo, come l'acquisizione delle Casse di Ricognizione. Tramite i Contratti si potranno sbloccare anche delle ricompense speciali, come la possibilità di capire in quale punto della mappa si chiuderà ulteriormente il Cerchio di Fuoco che andrà a delimitare la zona di gioco.

Nella modalità Plunder che correrà parallelamente alla Battle Royale, invece, potremo controllare delle Stazioni per spendere il denaro ingame ottenuto nel corso della partita: una volta localizzata sulla Tac-Map la posizione di ciascuna Stazione, si potrà acquisirne il controllo per avere accesso a Killstreak, gettoni per riassegnare compagni di squadra caduti e molto altro.