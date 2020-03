Call of Duty Warzone: il nuovo aggiornamento risolverà quattro importanti problemi

Infinity Ward ha annunciato di essere già al lavoro sul primo Major Update di Call of Duty Warzone, un corposo aggiornamento che porterà in dote la risoluzione di vari problemi segnalati dalla community nei primi giorni di vita del nuovo Battle Royale gratis.

Gli sviluppatori stanno lavorando per risolvere il problema del "Full Screen Black Corruption" sulla mappa, sistemare un bug del messaggio "La tua squadra è pronta a farti rivivere" che appare anche ai giocatori rimasti per ultimi in partita, migliorare il drop degli oggetti e correggere un problema con un loop delle animazioni. Inoltre verranno risolti bug e problemi di vario genere con l'obiettivo di migliorare la stabilità generale del gioco su tutte le piattaforme.

Il changelog completo arriverà a ridosso della pubblicazione della patch, ancora priva di una data di uscita, sono in molti a pensare però che la patch possa essere diffusa nella giornata del 17 marzo, il martedì è solitamente giorno di update per Call of Duty, novità potrebbero quindi essere attese per le prossime ore.

Call of Duty Warzone ha 15 milioni di giocatori attivi in tre giorni, un risultato che dimostra come il genere Battle Royale sia ancora in cima alle preferenze di una grande fetta di pubblico. Lo sapevate? COD Warzone ha congestionato Internet in Italia insieme a Fortnite in questi giorni di quarantena forzata per il nostro paese.