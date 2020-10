Call of Duty Warzone, un nuovo glitch: quest'arma spara attraverso tutti i muri

La Stagione 6 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone ha portato una ventata d'aria fresca nell'accoppiata di sparatutto in prima persona. Come spesso accade in questi casi, purtroppo, non sono arrivati solo dei nuovi contenuti, ma anche dei fastidiosi glitch.

Uno di questi interessa una delle principali novità della sesta stagione, ossia il fucile d'assalto AS-VAL, sbloccabile raggiungendo il livello 31 nel Pass Battaglia. In sostanza, i proiettili di quest'arma sono in grado di attraversare tutti i muri delle mappe quando è equipaggiata con l'accessorio Proiettili SSP. In Warzone e Modern Warfare è presente una meccanica di penetrazione delle pareti, ma è governata da regole ben precise: in condizioni normali solo quelle più sottili possono essere attraversate, inoltre i proiettili perdono forza e di conseguenza infliggono meno danni. Ebbene, l'AS VAL con l'accessorio SSP ignora queste regole e buca tutte le pareti senza subire alcuna penalità al danno. I giocatori hanno già imparato ad approfittarne, e stanno sfruttando la Granata Snapshot per svelare la presenza dei nemici dietro le pareti ed eliminarli facilmente, senza lasciar loro diritto di replica.

Potete farvi un'idea ben più precisa al riguardo vedendo il video allegato in apertura di notizia. Infinity Ward, probabilmente, è già al corrente del problema, e ci auguriamo che lo risolva presto.