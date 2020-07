Call of Duty Warzone: un nuovo glitch permette di eliminare facilmente gli avversari

Scoperto un nuovo glitch di Call of Duty Warzone che permette di "contrassegnare" al volo tutti i nemici nelle vicinanze così da averli sempre sotto tiro e poterli eliminare facilmente.

Sfruttando questo bug, ogni volta che un nemico sarà visibile verrà indicato da un puntino rosso, anche se dovesse allontanarsi dal campo visivo o nascondersi dietro una struttura. Un vantaggio, inutile dirlo, non di poco conto, che molti giocatori stanno usando per vincere un gran numero di partite, anche se ovviamente le regole di condotta vietano di sfruttare glitch per ottenere dei benefit, il rischio ban è dunque dietro l'angolo.

Il procedimento necessario per attivare il glitch non è immediato ma il video in apertura spiega piuttosto chiaramente la laboriosa procedura da seguire, che richiede uno Spotter Scope, una granata (o una molotov) e un kit di rianimazione. Questo bug si unisce al glitch che permette di sparare anche a terra in COD Warzone, altro errore di programmazione che molti giocatori stanno sfruttando ampiamente, anche in questo caso con altissimo rischio ban.

Una nuova ondata di ban di Call of Duty Warzone sembra in arrivo per punire i giocatori scorretti, in attesa che Infinity Ward risolva i problemi evidenziati con un piccolo hot fix o una patch.