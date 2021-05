COD Warzone, il nuovo meta del Solo è dominato dai camion: ai giocatori non sta bene

In giochi come Call of Duty Warzone il meta cambia di continuo. Ogni qualvolta gli sviluppatori introducono nuove armi e veicoli o intervengono sul bilanciamento, i giocatori si adattano di conseguenza trovando nuovi modi per massimizzare la loro efficacia sul campo di battaglia. Non sempre, tuttavia, s'instaurano meta interessanti...

Attualmente, le partite in solitaria di Call of Duty Warzone sono dominate dai camion, per gli amici "Big Bertha". Questi possenti veicoli sono estremamente resistenti ai danni e sono in grado di eliminare all'istante tutti i nemici che investono. La situazione sta letteralmente sfuggendo di mano: i camion sono diventati così popolari tra i giocatori, che molte partite in Solo si concludono con tre, quattro o persino cinque "Big Bertha" che si rincorrono a vicenda (come potete vedere in calce a questa notizia), ovviamente a discapito del divertimento e soprattutto della meritocrazia. Anche l'inizio delle partite è stato influenzato da questo meta, dal momento che i partecipanti tendono a paracadutarsi nei pressi di uno di questi bestioni: controllarne uno fin dall'inizio aumenta esponenzialmente le probabilità di vittoria.

Per buttarne giù uno bisogna sparare un quantitativo industriale di proiettili o affidarsi a un paio di esplosivi ben piazzati, a meno che non siate dei cecchini abilissimi (o fortunati) in grado di eliminare il guidatore con un colpo ben assestato. Questo meta non sembra essere sostenibile a lungo andare, pertanto diversi giocatori che stanno chiedendo agli sviluppatori di Raven Software di depotenziare o addirittura far sparire i camion dai match in solitaria. Voi cosa ne pensate?

Ne approfittiamo per segnalarvi che in questi giorni è stato pubblicato un nuovo DLC a pagamento per COD Warzone e Black Ops Cold War, il cui scopo è quello di raccogliere fondi a sostegno dei veterani.