Call of Duty Warzone: orario di lancio e peso nel nuovo battle royale gratis

Dopo mesi di indiscrezioni, Activision e Infinity Ward hanno finalmente annunciato Call of Duty Warzone, esperienza battle royale stand-alone gratis per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Contestualmente alla presentazione, le due compagnie hanno anche svelato il giorno e l'orario di pubblicazione del gioco. Nonostante non richieda una copia di Call of Duty: Modern Warfare, i possessori di quest'ultimo godranno di un accesso anticipato di 4 ore, e potranno cominciare a scaricare Warzone a partire dalle ore 16:00 di domani 10 marzo. Ad aspettarli, troveranno un download compreso tra i 18 e i 22 GB, a seconda della piattaforma di riferimento. La modalità battle royale andrà a rimpiazzare la casella Classified nel menu principale di Modern Warfare.

Tutti gli altri giocatori otterranno potranno cominciare a scaricare Call of Duty Warzone a partire dalle ore 20:00, semplicemente cercandolo nello store di riferimento della propria piattaforma. In questo caso, il download varierà tra 83 e 101 GB.

Call of Duty Warzone supporterà fino a 150 giocatori, i quali potranno sfidarsi in Solo, Duo e Trio. Previste anche le funzionalità cross-platform tra PlayStation 4, Xbox One e PC.