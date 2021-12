Call of Duty Warzone Pacific: come risolvere l'errore 47 su PS5 e Xbox Series X

Con il lancio della nuova mappa Caldera (tutti i dettagli nel nostro speciale sulla mappa Caldera di Call of Duty Warzone Pacific), i giocatori di Warzone hanno riscontrato alcuni bug ed errori che, in alcuni casi, impediscono di rimanere online a lungo prima che avvenga un crash della partita. Il più comune è l'Errore 47, ecco come risolverlo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Purtroppo, per i giocatori su piattaforme Xbox Series X|S l'unica soluzione al momento disponibile è quella di disinstallare e reinstallare il gioco, risolvendo così il problema alla radice. Gli utenti Playstation 5 hanno invece a disposizione qualche alternativa in più, che permette di superare l'ostacolo senza perdere troppo tempo. I passaggi da seguire sono i seguenti:

Spegnete la console e avviatela in modalità provvisoria tenendo premuto il tasto accensione fino a sentire un suono

Selezionate 'ricostruisci database' e aspettate che l'operazione finisca

Avviate Warzone

Se l'errore non si è ancora risolto, c'è un'ultima strada che potete tentare. Nelle impostazioni della console proseguite verso lo spazio di archiviazione e accedete ai dati di salvataggio del gioco, quindi eliminateli e riavviate la console. In questo modo dovreste poter godere dell'esperienza senza incappare in crash improvvisi.

