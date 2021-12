Call of Duty Warzone Pacific: come segnalare i giocatori scorretti

Che sia per l’impiego di cheat o per l’abuso verbale in chat, segnalare i giocatori indisciplinati è spesso lo strumento più valido per contribuire alla crescita di una community migliore. Ecco come denunciare queste azioni illecite in COD Vanguard e COD Warzone Pacific, gli FPS realizzati da Sledgehammer Games e Infinity Ward.

Negli sparatutto pubblicati da Activision la prima cosa da fare per segnalare la tossicità di un utente all’attenzione degli sviluppatori è quella di raggiungere il menu multiplayer dei giochi in questione. Indipendentemente dalla vostra piattaforma e dalla versione di Call of Duty a cui state giocando, una volta conclusa la partita, vi basterà infatti visitare la scheda Social e controllare i Giocatori recenti. Qui troverete un elenco comprensivo di tutti gli utenti coi quali avete interagito durante le ultime partite. Selezionate quindi il giocatore incriminato per poi indicare il motivo del vostro report. A quel punto occorrerà del tempo prima che vengano presi provvedimenti da parte degli sviluppatori, ma potete stare certi che la vostra segnalazione non cadrà nel vuoto.

