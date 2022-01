Call of Duty Warzone Pacific si può giocare offline oppure no?

Call of Duty Warzone ha conquistato milioni di utenti, prendendo il proprio posto tra i battle royale più amati e giocati. A tal riguardo, è stato messo a disposizione l'aggiornamento Pacific (ecco tutte le novità di Call of Duty Warzone Pacific), che porta con sé nuovi contenuti. Ma è possibile giocare Warzone offline?

COD Warzone è un battle royale multigiocatore che, quindi, non consente di giocare senza una connessione internet attiva. Lo sparatutto Activision è però un free to play, quindi usufruibile gratuitamente, e che non richiede abbonamenti attivi su console come Playstation Plus e Xbox Live Gold, cosa che invece si rende necessaria per tutti i capitoli principali del franchise, come ad esempio il più recente Call of Duty Vanguard. Per giocarci, però, bisogna essere pronti a liberare tanto spazio sui propri hard disk se necessario: ricordiamo infatti che il pacchetto da scaricare supera i 100GB, rendendo Warzone uno dei giochi più pesanti disponibili al momento.



Se siete giocatori attivi sulla battle royale, potreste essere incappati in alcuni particolari crash che vi impediscono di avviare le partite, ecco come risolvere l'errore 47 di Call of Duty Warzone Pacific su PS5 e Xbox Series X|S. Non perdete, infine, il nostro speciale sul sistema anti cheat Ricochet per COD Warzone Pacific, che dovrebbe consentire un'esperienza finalmente libera da cheater e altri giocatori malintenzionati.